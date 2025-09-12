Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:35
24.075 +0,34%
Dow Jones 19:35
45.917 -0,41%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: nuovo spunto rialzista per NRG Energy

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per NRG Energy
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore e distributore di energia elettrica, che lievita del 3,03%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NRG Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di NRG Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 164,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 158,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 171,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```