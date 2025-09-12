New York: nuovo spunto rialzista per NRG Energy

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore e distributore di energia elettrica
, che lievita del 3,03%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NRG Energy
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di NRG Energy
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 164,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 158,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 171,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)