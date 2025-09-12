Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:33
24.075 +0,34%
Dow Jones 17:33
45.920 -0,41%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

New York: rosso per ARM Holdings

New York: rosso per ARM Holdings
Sottotono la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano con un calo del 2,16%.
