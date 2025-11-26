Wall Street chiude in rialzo, Alphabet su nuovi record con trattative con Meta sui chip

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,43%, a 47.112 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.766 punti. In moderato rialzo il(+0,58%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,72%).ha raggiuntoin seguito alla notizia chestarebbe valutando l'utilizzo dei chip TPU della casa madre di Google nel 2027. Nel frattempo, il produttore di chipha perso oltre il 2,6%.Gli investitori continuano a monitorare i dati che potrebbero influenzare la prossima mossa sui tassi di interesse della Federal Reserve. Secondo lo strumento FedWatch del CME, i trader stanno scontando una probabilità di circa l'85% di un taglio di un quarto di punto percentuale da parte della Fed a dicembre. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato alla CNBC che ci sono. Le aspettative si stanno spostando verso Kevin Hassett, Direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,16%),(+1,92%) e(+1,63%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,68%.del Dow Jones,(+5,24%),(+4,31%),(+3,22%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,61%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,26%),(+5,00%),(+4,62%) e(+3,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,15%. In apnea, che arretra del 3,83%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,59%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,43%.