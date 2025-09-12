Milano 17:29
New York: scambi in positivo per Micron Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di microchip, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 156 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 153,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158,8.

