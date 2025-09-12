New York: scambi in positivo per Micron Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di microchip
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Micron Technology
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 156 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 153,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)