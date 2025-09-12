New York: sviluppi positivi per Tesla Motors

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel settore automotive
, che tratta in rialzo del 3,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Tesla Motors
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 387,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 374,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 400,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)