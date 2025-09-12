Milano 17:29
New York: sviluppi positivi per Tesla Motors

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel settore automotive, che tratta in rialzo del 3,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Tesla Motors è in rafforzamento con area di resistenza vista a 387,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 374,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 400,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
