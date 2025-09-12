Milano 10:45
42.286 -0,34%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:45
9.322 +0,26%
Francoforte 10:45
23.629 -0,32%

Piazza Affari: in calo Avio

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso dell'1,98%.

Lo scenario su base settimanale di Avio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,52 Euro. Primo supporto visto a 33,47. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 32,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
