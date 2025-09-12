Piazza Affari: in calo Avio

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda aerospaziale italiana
, con un ribasso dell'1,98%.
Lo scenario su base settimanale di Avio
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,52 Euro. Primo supporto visto a 33,47. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 32,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)