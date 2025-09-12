Milano 10:45
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano perde l'1,17%, continuando la seduta a 10.729,01 punti.
