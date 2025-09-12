Supermicro, forti acquisti nel Pre Market su avvio spedizioni di sistemi Nvidia Blackwell

Supermicro

(Teleborsa) - Forti acquisti nel Pre Market per, in progresso del 5,9% a 43,95 dollari, che ha annunciato di averin volume dei suoi sistemiBlackwell Ultra e soluzioni plug-and-play a livello di rack per data center ai clienti in tutto il mondo.L’azienda con sede a San Jose ha rivelato che sta ora consegnando sistemi NVIDIA HGX B300 e NVIDIA GB300 NVL72 in grandi volumi ai clienti globali.Queste soluzioni pre-validate sono progettate per unaa livello di sistema, rack e data center, destinate ad applicazioni di addestramento AI su larga scala, ragionamento in tempo reale e inferenza."Grazie alle soluzioni Supermicro Data Center Building Block e alla nostra competenza nell'implementazione in loco, consentiamo la fornitura chiavi in ??mano della piattaforma AI più performante, fondamentale per i clienti che desiderano investire in tecnologie all'avanguardia", ha commentato, presidente e CEO di Supermicro. "I clienti dei data center devono affrontare numerose sfide infrastrutturali AI: topologia e cablaggio di rete complessi, alimentazione e gestione termica. Supermicro offre soluzioni pre-validate e plug-and-play su scala di sistema, rack e data center, consentendo alle fabbriche di AI di implementare rapidamente e aiutando i nostri clienti a essere leader nell'IA."