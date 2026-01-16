Milano
New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer
16 gennaio 2026 - 16.10
Seduta decisamente positiva per il
fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che tratta in rialzo dell'8,23%.
Super Micro Computer
+5,59%
