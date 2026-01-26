Milano 17:03
NVIDIA investe 2 miliardi di dollari in CoreWeave per accelerare le "fabbriche dell'IA"

(Teleborsa) - NVIDIA ha annunciato un investimento strategico di 2 miliardi di dollari in CoreWeave, finalizzato all'acquisto di azioni ordinarie di Classe A al prezzo di 87,20 dollari per azione. Questa operazione consolida una collaborazione di lunga data e punta ad accelerare la realizzazione di oltre 5 gigawatt di "fabbriche dell'IA" entro il 2030, per sostenere l'adozione dell'intelligenza artificiale su scala globale. Attraverso questo accordo, CoreWeave utilizzerà la forza finanziaria di NVIDIA per facilitare l'acquisizione di terreni, energia e strutture necessarie all'espansione delle infrastrutture fisiche.

Sul piano tecnologico, l'intesa prevede che CoreWeave adotti ed implementi molteplici generazioni di architetture NVIDIA, includendo in anticipo soluzioni avanzate come la piattaforma NVIDIA Rubin, le CPU NVIDIA Vera e i sistemi di storage BlueField. Le due società collaboreranno inoltre per testare e validare il software nativo per l'IA sviluppato da CoreWeave, tra cui SUNK e Mission Control, con l'obiettivo di integrarli nelle architetture di riferimento che NVIDIA propone ai propri partner cloud e ai clienti aziendali a livello mondiale.

"L'intelligenza artificiale sta entrando nella sua prossima frontiera e sta guidando la più grande espansione infrastrutturale nella storia dell'umanità – ha affermato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA –. La profonda competenza di CoreWeave nelle fabbriche di intelligenza artificiale , il software di piattaforma e la velocità di esecuzione senza pari sono riconosciute in tutto il settore. Insieme, stiamo correndo per soddisfare la straordinaria domanda di fabbriche di intelligenza artificiale NVIDIA , il fondamento della rivoluzione industriale dell'intelligenza artificiale".

"Fin dall'inizio, la nostra collaborazione è stata guidata da una semplice convinzione: l'intelligenza artificiale ha successo quando software, infrastruttura e operazioni sono progettati insieme – ha affermato Michael Intrator, co -fondatore, CEO e CEO di CoreWeave –. NVIDIA è la piattaforma di elaborazione leader e più richiesta in ogni fase dell'intelligenza artificiale , dalla pre-formazione alla post-formazione, e Blackwell offre l'architettura più economica per l'inferenza. Questa collaborazione ampliata sottolinea la forza della domanda che stiamo riscontrando nella nostra base clienti e i segnali di mercato più ampi man mano che i sistemi di intelligenza artificiale entrano nella produzione su larga scala".
