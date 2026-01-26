NVIDIA investe 2 miliardi di dollari in CoreWeave per accelerare le "fabbriche dell'IA"

NVIDIA

CoreWeave

(Teleborsa) -ha annunciato un investimento strategico diin, finalizzato all'acquisto di azioni ordinarie di Classe A al prezzo di. Questa operazione consolida una collaborazione di lunga data e punta ad accelerare la realizzazione di oltre 5 gigawatt di "" entro il 2030, per sostenere l'adozione dell'intelligenza artificiale su scala globale. Attraverso questo accordo, CoreWeave utilizzerà la forza finanziaria di NVIDIA per facilitare l'acquisizione di terreni, energia e strutture necessarie all'espansione delle infrastrutture fisiche.Sul, l'intesa prevede che CoreWeave adotti ed implementi molteplici generazioni di architetture NVIDIA, includendo in anticipo soluzioni avanzate come la piattaforma, lee i sistemi di storage. Le due società collaboreranno inoltre per testare e validare il software nativo per l'IA sviluppato da CoreWeave, tra cui SUNK e Mission Control, con l'obiettivo di integrarli nelle architetture di riferimento che NVIDIA propone ai propri partner cloud e ai clienti aziendali a livello mondiale."L'intelligenza artificiale sta entrando nella sua prossima frontiera e sta guidando la più grande espansione infrastrutturale nella storia dell'umanità – ha affermato, fondatore e CEO di NVIDIA –. La profonda competenza di CoreWeave nelle fabbriche di intelligenza artificiale , il software di piattaforma e la velocità di esecuzione senza pari sono riconosciute in tutto il settore. Insieme, stiamo correndo per soddisfare la straordinaria domanda di fabbriche di intelligenza artificiale NVIDIA , il fondamento della rivoluzione industriale dell'intelligenza artificiale"."Fin dall'inizio, la nostra collaborazione è stata guidata da una semplice convinzione: l'intelligenza artificiale ha successo quando software, infrastruttura e operazioni sono progettati insieme – ha affermato, co -fondatore, CEO e CEO di CoreWeave –. NVIDIA è la piattaforma di elaborazione leader e più richiesta in ogni fase dell'intelligenza artificiale , dalla pre-formazione alla post-formazione, e Blackwell offre l'architettura più economica per l'inferenza. Questa collaborazione ampliata sottolinea la forza della domanda che stiamo riscontrando nella nostra base clienti e i segnali di mercato più ampi man mano che i sistemi di intelligenza artificiale entrano nella produzione su larga scala".