A New York corre ASML Holding

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,29% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 866,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 840,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 893,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)