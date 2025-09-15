Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Migliori e peggiori
A New York corre ASML Holding
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che mostra una salita bruciante del 5,29% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ASML Holding rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di ASML Holding è in rafforzamento con area di resistenza vista a 866,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 840,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 893,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
