Milano
14:52
43.038
+1,11%
Nasdaq
12-set
24.092
0,00%
Dow Jones
12-set
45.834
-0,59%
Londra
14:52
9.286
+0,02%
Francoforte
14:52
23.773
+0,32%
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 15.09
Home Page
/
Notizie
A Piazza Affari corre Avio
A Piazza Affari corre Avio
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
15 settembre 2025 - 09.35
Rialzo per l'
azienda aerospaziale italiana
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%.
