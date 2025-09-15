Milano 14:52
43.038 +1,11%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:52
9.286 +0,02%
Francoforte 14:52
23.773 +0,32%

A Piazza Affari corre Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%.
