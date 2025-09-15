Milano 14:55
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:55
9.283 0,00%
Francoforte 14:55
23.776 +0,33%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,41%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 61,98. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,43 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,41.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
