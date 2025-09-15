Milano
17:35
43.054
+1,14%
Nasdaq
22:00
24.294
+0,84%
Dow Jones
22:01
45.883
+0,11%
Londra
17:35
9.277
-0,07%
Francoforte
17:35
23.749
+0,21%
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 22.41
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,62% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,62% alle 19:30
Il Nasdaq-100 scambia a 24.242,7 punti
In breve
,
Finanza
15 settembre 2025 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA riporta un modesto guadagno dello 0,62%, chiudendo a 24.242,7 punti alle 19:30.
Argomenti trattati
USA
(315)
·
Nasdaq 100
(99)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,84%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto