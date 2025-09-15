Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,21%

Il DAX termina gli scambi a 23.748,86 punti

Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 23.748,86 punti.
