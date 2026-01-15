Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 18:37
25.712 +0,97%
Dow Jones 18:37
49.529 +0,77%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 45.849,77 punti

Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,44%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,44% e chiude a 45.849,77 punti.
