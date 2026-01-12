Milano
17:35
45.732
+0,03%
Nasdaq
20:13
25.812
+0,18%
Dow Jones
20:13
49.539
+0,07%
Londra
17:35
10.141
+0,16%
Francoforte
17:35
25.405
+0,57%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 20.29
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%
Il DAX termina gli scambi a 25.405,34 punti
In breve
,
Finanza
12 gennaio 2026 - 17.43
Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 25.405,34 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Francoforte
(277)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,57%
