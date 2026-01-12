Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:13
25.812 +0,18%
Dow Jones 20:13
49.539 +0,07%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%

Il DAX termina gli scambi a 25.405,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%
Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 25.405,34 punti.
Condividi
```