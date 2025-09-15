Exxon Mobil, introduce il voto automatico per gli investitori al dettaglio

(Teleborsa) - Exxon Mobil
sta introducendo un meccanismo di voto degli azionisti unico nel suo genere che consentirà agli investitori al dettaglio
di esprimere automaticamente il proprio voto
in linea con le raccomandazioni del consiglio di amministrazione durante le assemblee annuali.
Lunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha dichiarato in una lettera che non si sarebbe opposta
al piano di Exxon a condizione che l'azienda soddisfacesse determinate condizioni, tra cui l'invio di promemoria annuali
agli investitori che hanno aderito al meccanismo in merito alla loro partecipazione.
Questa mossa potrebbe aiutare il principale produttore di petrolio statunitense a respingere le campagne degli attivisti
.
La major petrolifera ha reagito con fermezza agli attivisti negli ultimi anni e potrebbe ottenere maggiore sostegno dalla sua ampia base di azionisti al dettaglio, che in genere hanno tassi di partecipazione inferiori ma votano in modo schiacciante a sostegno del consiglio di amministrazione di Exxon.
Gli investitori individuali attualmente "non hanno accesso a numerosi servizi
che rendono il voto rapido e semplice per i grandi investitori istituzionali. I gruppi di attivisti spesso sfruttano questa lacuna
per promuovere obiettivi politici a scapito del valore per gli azionisti", ha affermato Exxon in una nota.
Nelle prossime settimane, gli investitori al dettaglio saranno informati tramite i loro intermediari della possibilità di iscriversi a un programma gratuito per votare in linea con le raccomandazioni
del management, ha aggiunto la società. Se gli investitori cambiano idea, possono ignorare il programma ed esprimere il proprio voto manualmente
secondo le istruzioni contenute nel materiale per la delega.
Exxon ha affermato di essere la prima azienda statunitense
a offrire tale opzione.Quasi il 40%
delle azioni della società è detenuto da privati, ma solo un quarto
di loro vota durante la stagione delle deleghe, sebbene sostengano principalmente il consiglio di amministrazione, ha affermato Exxon.