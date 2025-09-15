Exxon Mobil, introduce il voto automatico per gli investitori al dettaglio

Exxon Mobil

(Teleborsa) -sta introducendo un meccanismo di voto degli azionisti unico nel suo genere che consentirà aglidiin linea con le raccomandazioni del consiglio di amministrazione durante le assemblee annuali.Lunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha dichiarato in una lettera cheal piano di Exxon a condizione che l'azienda soddisfacesse determinate condizioni, tra cui l'invio diagli investitori che hanno aderito al meccanismo in merito alla loro partecipazione.Questa mossa potrebbe aiutare il principale produttore di petrolio statunitense a respingere le campagne degliLa major petrolifera ha reagito con fermezza agli attivisti negli ultimi anni e potrebbe ottenere maggiore sostegno dalla sua ampia base di azionisti al dettaglio, che in genere hanno tassi di partecipazione inferiori ma votano in modo schiacciante a sostegno del consiglio di amministrazione di Exxon.Gli investitori individuali attualmente "che rendono il voto rapido e semplice per i grandi investitori istituzionali. I gruppi di attivisti spesso sfruttano questaper promuovere obiettivi politici a scapito del valore per gli azionisti", ha affermato Exxon in una nota.Nelle prossime settimane, gli investitori al dettaglio saranno informati tramite i loro intermediari della possibilità di iscriversi a undel management, ha aggiunto la società. Se gli investitori cambiano idea, possono ignorare il programma edsecondo le istruzioni contenute nel materiale per la delega.Exxon ha affermato di essere laa offrire tale opzione.delle azioni della società è detenuto da privati, madi loro vota durante la stagione delle deleghe, sebbene sostengano principalmente il consiglio di amministrazione, ha affermato Exxon.