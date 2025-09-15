Milano 14:59
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:59
9.283 -0,01%
Francoforte 14:59
23.771 +0,31%

Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
(Teleborsa) - Avanza Aixtron, che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.


Il grafico attuale di Aixtron evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 12,3 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 12,5. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 12,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```