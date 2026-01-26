Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:30
25.776 +0,67%
Dow Jones 17:30
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: calo per Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Aixtron
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Aixtron, con una flessione del 3,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Aixtron sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```