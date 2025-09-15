Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Endeavour Mining
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,05 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 28,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)