Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Endeavour Mining è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,05 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 28,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,61.

