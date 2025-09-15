Manovra, Giorgetti: obiettivi taglio dell'Irpef e rottamazione

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che gli obiettivi della prossimasarannodal 35% al 33% (che peserebbe per 4 miliardi di euro) ema sarà necessario fare i conti, con priorità ed imprevisti. Durante la festa nazionale dell'Udc nella giornata di ieri (14 settembre, ndr) ha comunque spiegato che per avere un quadro più chiaro delle misure che andranno a comporre la manovra basterà aspettare due settimane, quando si saprà qualcosa di più anche su un ipotetico contributo che il governo potrebbe chiedere alle"Nel lavoro di riduzione dellec'è chi in qualche modo deve essere tutelato di più e chi forse meno tutele merita", ha affermato. "Però queste sono valutazioni politiche e valutazioni saranno fatte soltanto quando avremo il quadro di: basta aspettare due settimane. Non lo posso fare soltanto io perché non sono un dittatore finanziario. Io sono semplicemente un servitore di quella che è la volontà politica condivisa da parte dei leader dei partiti", ha aggiunto."Noi avevamo già usato prudenza nelle nostre stime, e quindi ci sentiamo di confermare leche abbiamo fatto per questi anni", ha poi aggiunto. Questa settimana inoltre è atteso il voto disull'Italia. Il ministro ha dichiarato di aspettarsi buone sorprese, "un giudizio obiettivo rispetto alla realtà"; "passeremo bene l'esame", perché l'esaminato fa i compiti e "l'esaminatore fa il suo mestiere" e "non può non notare quello che tutti i mercati stanno notando".Sui conti pesano tutti gli impegni internazionali dovuti allae al sostegno all'che non sono gratis, ma sul fronte delle misure "sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità e le seguiremo sempre rispondendo assolutamente a quelle che erano indicate sul nostro". "Abbiamo dimostrato con i fatti che siamo in grado di farlo", ha aggiunto. Giorgetti ha escluso una: "non c'è bisogno di correggere una rotta che già gli arbitri ci dicono essere quella rotta giusta".Altro obiettivo del governo è quello di tutelare lee i. Si guarda "alle spese che sono connesse al mantenimento del nucleo familiare a partire dalle spese scolastiche e non solo". C'è poi il rinnovo per un altro anno della social card "" su cui per il 2025 il governo ha messo. In pole position anche altre norme per famiglie e natalità, ancora tutte allo studio, ma che dovrebbero essere costruite sulla formula del "quoziente famigliare".Ill'diffonderà i conti economici nazionali che serviranno al Tesoro per definire i numeri che andranno a comporre il(Dpfp). Il Documento conterrà le indicazioni anche sulle misure in manovra e andrà presentato in Parlamento entro il