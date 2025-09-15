Manovra, Giorgetti: obiettivi taglio dell'Irpef e rottamazione

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti
, ha dichiarato che gli obiettivi della prossima manovra
saranno taglio dell'Irpef
dal 35% al 33% (che peserebbe per 4 miliardi di euro) e rottamazione
ma sarà necessario fare i conti, con priorità ed imprevisti. Durante la festa nazionale dell'Udc nella giornata di ieri (14 settembre, ndr) ha comunque spiegato che per avere un quadro più chiaro delle misure che andranno a comporre la manovra basterà aspettare due settimane, quando si saprà qualcosa di più anche su un ipotetico contributo che il governo potrebbe chiedere alle banche
.
"Nel lavoro di riduzione delle tasse
c'è chi in qualche modo deve essere tutelato di più e chi forse meno tutele merita", ha affermato. "Però queste sono valutazioni politiche e valutazioni saranno fatte soltanto quando avremo il quadro di priorità
: basta aspettare due settimane. Non lo posso fare soltanto io perché non sono un dittatore finanziario. Io sono semplicemente un servitore di quella che è la volontà politica condivisa da parte dei leader dei partiti", ha aggiunto.
"Noi avevamo già usato prudenza nelle nostre stime, e quindi ci sentiamo di confermare le previsioni macroeconomiche
che abbiamo fatto per questi anni", ha poi aggiunto. Questa settimana inoltre è atteso il voto di Fitch
sull'Italia. Il ministro ha dichiarato di aspettarsi buone sorprese, "un giudizio obiettivo rispetto alla realtà"; "passeremo bene l'esame", perché l'esaminato fa i compiti e "l'esaminatore fa il suo mestiere" e "non può non notare quello che tutti i mercati stanno notando".
Sui conti pesano tutti gli impegni internazionali dovuti alla Difesa
e al sostegno all'Ucraina
che non sono gratis, ma sul fronte delle misure "sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità e le seguiremo sempre rispondendo assolutamente a quelle che erano indicate sul nostro programma elettorale
". "Abbiamo dimostrato con i fatti che siamo in grado di farlo", ha aggiunto. Giorgetti ha escluso una manovra correttiva
: "non c'è bisogno di correggere una rotta che già gli arbitri ci dicono essere quella rotta giusta".
Altro obiettivo del governo è quello di tutelare le famiglie numerose
e i lavoratori
. Si guarda "alle spese che sono connesse al mantenimento del nucleo familiare a partire dalle spese scolastiche e non solo". C'è poi il rinnovo per un altro anno della social card "Dedicata a te
" su cui per il 2025 il governo ha messo 500 milioni
. In pole position anche altre norme per famiglie e natalità, ancora tutte allo studio, ma che dovrebbero essere costruite sulla formula del "quoziente famigliare".
Il 22 settembre
l'Istat
diffonderà i conti economici nazionali che serviranno al Tesoro per definire i numeri che andranno a comporre il Documento programmatico di finanza pubblica
(Dpfp). Il Documento conterrà le indicazioni anche sulle misure in manovra e andrà presentato in Parlamento entro il 2 ottobre
.