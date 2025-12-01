Usa, anche BofA Securities ora prevede un nuovo taglio dei tassi della Fed a dicembre

(Teleborsa) - Bank of America Securities
ha rivisto le proprie stime e ora si attende che la Federal Reserve
effettui un taglio dei tassi di 25 punti base
a dicembre, dopo aver inizialmente previsto l’assenza di interventi nel meeting di fine mese. Nella nota, gli analisti spiegano che la revisione riflette il peggioramento del mercato del lavoro
, segnato dal rialzo della disoccupazione di settembre, e il sostegno espresso al taglio dal presidente della Fed di New York, John Williams
.
Anche la debolezza dell’occupazione nel settore privato
e gli esiti di un recente sondaggio della Fed sulle condizioni del mercato del lavoro hanno contribuito alla nuova previsione.
Secondo BofA, pesa inoltre "il fatto che il presidente Powell non abbia respinto il pricing di mercato
" che indica un taglio nella riunione del 9-10 dicembre.