Usa, anche BofA Securities ora prevede un nuovo taglio dei tassi della Fed a dicembre

Bank of America Securities

(Teleborsa) -ha rivisto le proprie stime e ora si attende che laeffettui un taglio dei tassi dia dicembre, dopo aver inizialmente previsto l’assenza di interventi nel meeting di fine mese. Nella nota, gli analisti spiegano che la revisione riflette il peggioramento del, segnato dal rialzo della disoccupazione di settembre, e il sostegno espresso al taglio dal presidente della Fed di New York,Anche la debolezza dell’occupazione nele gli esiti di un recente sondaggio della Fed sulle condizioni del mercato del lavoro hanno contribuito alla nuova previsione.Secondo BofA, pesa inoltre "il fatto che il presidente Powell non abbia respinto il" che indica un taglio nella riunione del 9-10 dicembre.