Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

New York: accelera Tapestry
(Teleborsa) - Grande giornata per Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tapestry rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 112,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 107,7. L'equilibrata forza rialzista di Tapestry è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 118,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
