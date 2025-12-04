New York: accelera Dollar General

(Teleborsa) - Brilla il distributore di prodotti di consumo di massa
, che passa di mano con un aumento del 7,84%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Dollar General
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,95%, rispetto a +0,51% dell'indice del basket statunitense
).
L'esame di breve periodo di Dollar General
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 122,3 USD e primo supporto individuato a 114,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 130.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)