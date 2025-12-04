Milano 16:59
43.467 +0,20%
Nasdaq 16:59
25.532 -0,29%
Dow Jones 16:59
47.882 0,00%
Londra 16:59
9.721 +0,30%
Francoforte 16:59
23.901 +0,87%

New York: accelera Dollar General

(Teleborsa) - Brilla il distributore di prodotti di consumo di massa, che passa di mano con un aumento del 7,84%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Dollar General mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,95%, rispetto a +0,51% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Dollar General classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 122,3 USD e primo supporto individuato a 114,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 130.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
