Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, in guadagno del 3,58% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Alphabet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,14%, rispetto a +2,58% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Tecnicamente, Alphabet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 253 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 245,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 260,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```