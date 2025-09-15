New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google
, in guadagno del 3,58% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Alphabet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,14%, rispetto a +2,58% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Tecnicamente, Alphabet
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 253 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 245,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 260,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)