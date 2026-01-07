New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Holding statunitense a cui fa capo Google
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,64%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Alphabet
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Alphabet
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 329,6 USD. Primo supporto a 318. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 310,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)