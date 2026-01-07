Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Holding statunitense a cui fa capo Google, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,64%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Alphabet. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Alphabet evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 329,6 USD. Primo supporto a 318. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 310,3.

