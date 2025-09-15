New York: rally per Tesla Motors

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tesla Motors
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Tesla Motors
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 425,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 414,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 436,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)