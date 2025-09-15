New York: scambi negativi per Centene

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che tratta con una perdita del 2,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Centene
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,24 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)