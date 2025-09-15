Milano 17:35
New York: scambi negativi per Centene

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che tratta con una perdita del 2,65%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene rispetto all'indice.


Tecnicamente, Centene è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,24 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
