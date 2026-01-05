A New York, forte ascesa per Centene

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che tratta in rialzo del 7,47%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Centene
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,84%, rispetto a -0,27% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo di Centene
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 45,66 USD. Possibile una discesa fino al bottom 43,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 47,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)