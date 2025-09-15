New York: si muove a passi da gigante Iron Mountain

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Iron Mountain
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Iron Mountain
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Iron Mountain
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 101,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 97,28. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 106,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)