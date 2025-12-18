Milano
17:35
44.463
+0,82%
Nasdaq
18:42
25.091
+1,80%
Dow Jones
18:42
48.076
+0,40%
Londra
17:35
9.838
+0,65%
Francoforte
17:35
24.199
+1,00%
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 18.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: si muove a passi da gigante Starbucks
New York: si muove a passi da gigante Starbucks
Migliori e peggiori
,
In breve
18 dicembre 2025 - 18.00
Prepotente rialzo per la
compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo
, che mostra una salita bruciante del 5,56% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: Starbucks, quotazioni alle stelle
New York: rosso per Starbucks
New York: giornata depressa per Starbucks
New York: si muove a passi da gigante Southwest Airlines
Titoli e Indici
Starbucks
+5,93%
Altre notizie
New York: si muove a passi da gigante Bristol Myers Squibb
New York: si muove a passi da gigante Wynn Resorts
Piazza Affari: si muove a passi da gigante l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: si muove a passi da gigante Avio
Francoforte: si muove a passi da gigante Nordex
Eurozona: si muove a passi da gigante l'EURO STOXX Food & Beverage
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto