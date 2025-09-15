Oro, frena la corsa in attesa della Fed

(Teleborsa) - Si stabilizza il prezzo dell', dopo i recenti record. Nelle contrattazioni sul mercato spot, il metallo giallo si attesta a 3.659 dollari l'oncia (+0,4%), mentre il il future oro scadenza dicembre 2025 viaggia a 3.695 dollari (+0,2%).La pausa è sostenuta dalla crescente attesa della riunione di politica monetaria della, prevista per il 16 e 17 settembre, dalla quale gli investitori si aspettano che la banca centrale statunitensee fornirà maggiori informazioni sul ritmo di un ulteriore allentamento monetario."Èche la Fed taglierà i tassi di 25 punti base. Tuttavia, permangonosul tono che Jerome Powell adotterà nelle sue dichiarazioni al termine della riunione e sulle indicazioni che fornirà per le future decisioni di politica monetaria", ha affermato Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades.Secondo lo strumento FedWatch di CME Group, gli operatori stanno scontando un(circa il 94%) di(bps) del tasso di interesse chiave della Fed al termine della riunione di politica monetaria di mercoledì, con una piccola probabilità (poco più del 5%) di una riduzione di 50 bps.La Fed si troverà a dovere prendere una decisone in un, considerati gli sforzi del presidente Usa Donald Trump per esercitare un maggiore controllo sulla politica dei tassi di interesse.