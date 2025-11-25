Milano 16:25
Usa, indice manifatturiero Fed Richmond scivola a -15 punti a novembre

Usa, indice manifatturiero Fed Richmond scivola a -15 punti a novembre
(Teleborsa) - Peggiora nettamente l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a novembre a -15 punti dai -4 di ottobre e contro i -5 punti delle aspettative.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un peggioramento anche della componente delle consegne che si porta a -14 punti dai +4 del mese precedente, mentre quella dei servizi scende a -4 da +4 punti.

(Foto: Julien Gaud / Unsplash)
