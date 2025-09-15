Milano 15:05
43.035 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:05
9.284 +0,01%
Francoforte 15:05
23.753 +0,23%

Parigi: andamento rialzista per Kering

Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
