Milano 13:18
46.439 -0,78%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:18
10.434 +0,77%
Francoforte 13:18
24.962 -0,10%

Parigi: in calo Kering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale del lusso, che sta segnando un calo del 2,01%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Kering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,15%, rispetto a +1,39% dell'indice di Parigi).


L'esame di breve periodo del colosso del lusso classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 286,8 Euro e primo supporto individuato a 277. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 296,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
