Parigi: giornata negativa in Borsa per Kering

(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale del lusso
, che mostra un -4,8%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Kering
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico del colosso del lusso
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 243,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 253,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 239,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)