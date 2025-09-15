Parigi: positiva la giornata per Kering

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso
, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Kering
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,15%, rispetto a +2,77% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico del colosso del lusso
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 249,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 243,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 256,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)