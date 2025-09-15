Milano 15:06
Parigi: positiva la giornata per Kering
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Kering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,15%, rispetto a +2,77% dell'indice di Parigi).


Lo status tecnico del colosso del lusso è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 249,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 243,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 256,6.

