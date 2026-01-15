Milano 13:34
45.776 +0,28%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:34
10.237 +0,52%
Francoforte 13:34
25.285 -0,01%

Parigi: movimento negativo per Kering

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale del lusso, con un ribasso del 3,13%.

La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso del lusso, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 314,8 Euro. Primo supporto visto a 293,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 285.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
