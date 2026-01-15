Parigi: movimento negativo per Kering

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale del lusso
, con un ribasso del 3,13%.
La tendenza ad una settimana di Kering
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso del lusso
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 314,8 Euro. Primo supporto visto a 293,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 285.
