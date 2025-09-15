Milano 15:07
Piazza Affari: balza in avanti MFE A

(Teleborsa) - Scambia in profit la società media e di comunicazione italiana, che lievita del 3,24%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE A rispetto all'indice.


Le implicazioni di medio periodo di MFE A confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,795 Euro con primo supporto visto a 3,685. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,613.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
