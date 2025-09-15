Piazza Affari: balza in avanti MFE A

(Teleborsa) - Scambia in profit la società media e di comunicazione italiana
, che lievita del 3,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE A
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di MFE A
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,795 Euro con primo supporto visto a 3,685. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,613.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)