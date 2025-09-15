Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda nota per i piumini
, che avanza bene del 2,84%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moncler
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)