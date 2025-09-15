Milano 15:10
43.038 +1,11%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:10
9.286 +0,03%
Francoforte 15:10
23.747 +0,21%

Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda nota per i piumini, che avanza bene del 2,84%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moncler rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
