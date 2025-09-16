Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,17%.
Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 63,92. Supporto stimato a 62,47. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 65,38.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)