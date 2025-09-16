Milano 14:35
42.925 -0,30%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:35
9.250 -0,30%
Francoforte 14:34
23.602 -0,62%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,15% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 42.989,99 punti

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,15% alle 10:30)
Milano mostra un -0,15% alle 10:30 e continua gli scambi a 42.989,99 punti.
