Milano 12:25
42.937 +0,56%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 12:25
9.636 +0,28%
Francoforte 12:25
23.577 +0,48%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,11% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 42.744,97 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un +0,11% alle 10:30 e continua gli scambi a 42.744,97 punti.
