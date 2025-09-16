Milano 10:03
42.843 -0,49%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:03
9.260 -0,18%
Francoforte 10:03
23.639 -0,46%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,07%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.465,87 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 26.465,87 punti.
