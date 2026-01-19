Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

L'Indice Hang Seng termina a 26.555,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,08%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,08% e chiude a 26.555,24 punti.
