Milano 14:35
42.925 -0,30%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:35
9.250 -0,30%
Francoforte 14:35
23.612 -0,57%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,12%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.414,15 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un -0,12% e archivia gli scambi a 26.414,15 punti.
