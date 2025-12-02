Milano 1-dic
43.259 0,00%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 0,00%
Francoforte 1-dic
23.589 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,11%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.060,63 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,11% e archivia gli scambi a 26.060,63 punti.
