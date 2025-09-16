Milano 14:36
Francoforte: balza in avanti Porsche

(Teleborsa) - Avanza il colosso tedesco delle auto sportive, che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Porsche rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Porsche resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,62 Euro. Supporto visto a quota 44,56. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 46,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
