Francoforte: scambi in positivo per Puma

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Puma
, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Puma
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 20,33 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 19,35 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Puma
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 20,33.
